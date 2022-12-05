dovgunjulia

Юлия Довгун dovgunjulia

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
WordPress developer контент менеджер

Я контент менеджер адміністратор сайтів працю з WordPress, Tilda а також швижко розбираюся в інших cms.

Досвід роботи:

  • наповнення сайту текстовою та графічною інформацією.
  • наповнення інтернет магазинів woocommerce, prom та інші.
  • досвід роботи з divi builder.
  • створення сайтів за відповідним дизайном лендінг, візитка на WordPress.
  • адміністрування сайтів.
  • розуміюся в HTML/CSS
  • працюю з Photoshop
Досвід роботи більше 8-ми років. В основному працюю віддалено.

Буду рада вашим пропозиціям по роботі мої контакти:

[email protected]

telegram: +380952045152

whatsApp: +380952045152

skype: julia-dovgun