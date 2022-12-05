dovgunjulia

WordPress developer контент менеджер

Я контент менеджер адміністратор сайтів працю з WordPress, Tilda а також швижко розбираюся в інших cms.

Досвід роботи:

наповнення сайту текстовою та графічною інформацією.

наповнення інтернет магазинів woocommerce, prom та інші.

досвід роботи з divi builder.

створення сайтів за відповідним дизайном лендінг, візитка на WordPress.

адміністрування сайтів.

розуміюся в HTML/CSS

працюю з Photoshop

Досвід роботи більше 8-ми років. В основному працюю віддалено.

Буду рада вашим пропозиціям по роботі мої контакти:

[email protected]

telegram: +380952045152

whatsApp: +380952045152

skype: julia-dovgun