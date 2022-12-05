dovgunjulia

WordPress developer контент менеджер
Я контент менеджер адміністратор сайтів працю з WordPress, Tilda а також швижко розбираюся в інших cms.
Досвід роботи:
- наповнення сайту текстовою та графічною інформацією.
- наповнення інтернет магазинів woocommerce, prom та інші.
- досвід роботи з divi builder.
- створення сайтів за відповідним дизайном лендінг, візитка на WordPress.
- адміністрування сайтів.
- розуміюся в HTML/CSS
- працюю з Photoshop
Буду рада вашим пропозиціям по роботі мої контакти:
telegram: +380952045152
whatsApp: +380952045152
skype: julia-dovgun