Web-developer

У меня есть опыт в: WordPress, Angular, React, NodeJS, RestAPI, Apache

За время своей работы я создавал много различных сайтов любой сложности. От простых landing page до высоконагруженных сайтов с большим объемом данных.

Я знаю, как разрабатывать веб-сайты и приложения из исходных файлов (Sketch, Mockup, Photoshop), интегрировать наиболее распространенные API-интерфейсы (платежные системы, социальные сети, доставка и т. д.), Реализовывать поддержку видео / аудио / текстовых чатов, использовать геолокацию и Google Maps, используйте реляционные и нереляционные базы данных (SQL, MongoDB и т. Д.),

У меня есть партнеры, которые могут создавать кроссплатформенные приложения, проектировать, создавать API, поэтому, если вам нужны такие решения, как: «Создание приложений для Android и IOS», «Проектирование и разработка приложений», «Разработка новой торговой площадки с командой», я могу вам с этим помочь. В команде с моими партнерами.

Я предпочитаю использовать Git / HG / SVN в качестве системы контроля версий, код VS, tslint, eslint для более понятного кода, Trello / Jira в качестве систем отслеживания задач.

Я всегда стараюсь наладить долгосрочное сотрудничество с клиентами, всегда стараюсь, чтобы клиент остался доволен. Я гибко отношусь к своим рабочим часам.

Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами.