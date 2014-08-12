Дизайн, верстка, сайты "под ключ"

Занимаюсь дизайном, версткой, созданием сайтов "под ключ". Делаю одностраничники (landing pages) и оформляю группы в социальных сетях (дизайн + верстка).

Могу гарантировать, что работа над Вашим проектом будет сделана качественно и в срок.

Я ценю каждого заказчика и гарантирую индивидуальный подход. Все мои клиенты всегда довольны результатом сотрудничества.