Дизайн, верстка, сайты "под ключ"
Занимаюсь дизайном, версткой, созданием сайтов "под ключ". Делаю одностраничники (landing pages) и оформляю группы в социальных сетях (дизайн + верстка).
Могу гарантировать, что работа над Вашим проектом будет сделана качественно и в срок.
Я ценю каждого заказчика и гарантирую индивидуальный подход. Все мои клиенты всегда довольны результатом сотрудничества.
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Портфолио
- Дизайн интернет-магазина telecamera175 просмотров
- Дизайн для группы вконтакте153 просмотра
- Дизайн для группы вконтакте168 просмотров
- Сайт для компании ЗАО Енисей Локомотив Гарант131 просмотр
- Дизайн для сайта Александр Тишлер131 просмотр
- Cайт для краудфандинга142 просмотра
- Предоставление серверов в аренду Datahouse165 просмотров