Написание уникальных статей и публикаций

Владею терминалогией в области инвестиций, блокчейн, ICO, криптовалют (активно работаю с англоязычными источниками).

С удовольствием помогу по следующим задачам:

— Выведу Ваш канал Яндекс.Дзен на монетизацию (личный рекорд: за 4 дня), никаких накруток и т. п. — только качественный и актуальный контент. Вывел на монетизацию 17 каналов различной тематики;

— Создание и продвижение тг-каналов, ютуб, инстаграм (написание уникальных постов, использование инструментов оформления/управления, подбор и анализ рекламных площадок, ведение рекламных кампаний, контент-план);

— Копирайт, рерайт;

— подготовка описаний товаров и статей для интернет-магазинов различных направлений (ремонт цифровой техники, гаджеты, недвижимость, алкогольная продукция, ремонт техники, грузоперевозки и многое другое);

— Создам и оформлю аккаунты в социальных сетях;

— SEO описания.