drDorz

Доржу-сурен drDorz

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок. HTML5, CSS3, JavaScript

Мой приоритет - качественная работа

Преимущества:

  • Экономия. Сотрудничество со мной позволит вам сэкономить как деньги, так и время. Стоимость моих услуг невысокая, но я гарантирую точное выполнение сроков.
  • Нервы не восстанавливаются. Сам прекрасно знаю, и если вы боитесь мошенничества с моей стороны, я не возьму предоплату и оставлю ниже ссылки на мои контакты.
Открыт для долгосрочного сотрудничества.Гарантия:

Готов в течение 2-х недель после передачи архива исправлять ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

  • E-mail: [email protected]
  • telegram: @drDorz
  • discord: dr.Dorz #3487 //прошу_заранее_оповестить
Ответственность:

  • Готов приступить к работу
  • Не беру предоплату
  • на связи 24/7 (всегда)
Вы очень важны мне, как клиент, и я буду рад, если вы первым оставите отзыв о моей работе.

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
Контакты:

  • E-mail: [email protected]
  • telegram: @drDorz
  • discord: dr.Dorz #3487 //прошу_заранее_оповестить
Образование:

Получаю высшее техническое.