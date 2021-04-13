Качественно и в срок. HTML5, CSS3, JavaScript
Мой приоритет - качественная работа
Преимущества:
- Экономия. Сотрудничество со мной позволит вам сэкономить как деньги, так и время. Стоимость моих услуг невысокая, но я гарантирую точное выполнение сроков.
- Нервы не восстанавливаются. Сам прекрасно знаю, и если вы боитесь мошенничества с моей стороны, я не возьму предоплату и оставлю ниже ссылки на мои контакты.
Готов в течение 2-х недель после передачи архива исправлять ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- telegram: @drDorz
- discord: dr.Dorz #3487 //прошу_заранее_оповестить
- Готов приступить к работу
- Не беру предоплату
- на связи 24/7 (всегда)
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- E-mail: [email protected]
- telegram: @drDorz
- discord: dr.Dorz #3487 //прошу_заранее_оповестить
Получаю высшее техническое.
Действие аккаунта приостановлено!