Качественно и в срок. HTML5, CSS3, JavaScript

Мой приоритет - качественная работа

Преимущества:

Экономия. Сотрудничество со мной позволит вам сэкономить как деньги, так и время. Стоимость моих услуг невысокая , но я гарантирую точное выполнение сроков.

Сотрудничество со мной позволит вам сэкономить как деньги, так и время. Стоимость моих услуг , но я гарантирую точное выполнение сроков. Нервы не восстанавливаются. Сам прекрасно знаю, и если вы боитесь мошенничества с моей стороны, я не возьму предоплату и оставлю ниже ссылки на мои контакты.

Готов в течение 2-х недель после передачи архива исправлять ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

Готов приступить к работу

Не беру предоплату

на связи 24/7 (всегда)

Технологии:

HTML5

CSS3

JavaScript

Получаю высшее техническое.