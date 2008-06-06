Образование:

2006 г. - Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) специальность: "Информационные системы и технологии".

Опыт работы:

1 год - Java программист для web.

Знания и навыки:

С++, Assembler(Intel), J2EE, J2ME, PHP, Разработка приложений и драйверов ядра для Win NT/2000/XP (API, MFC, COM, DCOM)

Проектирование баз данных:

Oracle, MS Access, MySQL SQL (PL/SQL)

Технологии программирования:

UML (Rational Rose)

Дополнительные знания и навыки:

Технический английский (чтение)