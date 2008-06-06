Образование:
2006 г. - Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) специальность: "Информационные системы и технологии".
Опыт работы:
1 год - Java программист для web.
Знания и навыки:
С++, Assembler(Intel), J2EE, J2ME, PHP, Разработка приложений и драйверов ядра для Win NT/2000/XP (API, MFC, COM, DCOM)
Проектирование баз данных:
Oracle, MS Access, MySQL SQL (PL/SQL)
Технологии программирования:
UML (Rational Rose)
Дополнительные знания и навыки:
Технический английский (чтение)
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