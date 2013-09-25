Нужно добавить свойства в фильтр основанный на таксономии.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать редизайн макета: отрисовать лого. 10 иконок категорий. 3 слайдера. 2 баннера. *цифры примерные +/-2 PSD есть Если все устроит скину еще ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Задачи: Составление технического задания, согласование и корректировка. Контроль качества выполнения задач подрядчиками. Требования: Нахождение в скайпе в определенное время. Базовые знания в области разработки сайтов. ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно натянуть html шаблон (не установить тему на вордпресс а именно натянуть html) Жду ваших предложений вопросы в лсСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Установить и настроить на prestashop 1,4 blocklayered с подбором по ценам. Так же нужна инструкция по установке этого модуля самостоятельноЗавершен11 лет назад
- Завершен11 лет назад
Требуется программист на постоянку. Необходимо: Знание движков: престашоп, вордпресс, гетсимпл, опен реалти. Базовые навыки фотошопа, для переработки небольших элементов покупных шаблонов. Знание HTML верстки Владение php на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Небходимо найти и уничтожить шелл на нашем хостинге. Так-же необходимы рекомендации по безопасности в дальнейшем.Системное администрирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
В ваших предложениях хотелось бы увидеть работы на схожую тематику. Необходимо отрисовать отдельные шаблоны под каждый раздел: Проводка, канализация, проводка, итд Цену указал приблизительную, будет ваьироваться в зависимости от количества шаблонов.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно 5 сео текстов по 2тыс знаков Ключевые слова: 1. Сайдинг 2. Сайдинг Магнитогорск 3. Сайдинг цена 4. Монтаж сайдинга 5. Купить сайдинг 6. сайдинг +в магнитогорске цены 7. Профнастил ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно что-то вроде http://www.sgc.ru/ru/index.wbp нужно отрисовать здание, как вариант отретушировать фото. Интересует разбег цен. похожие работы прикрепляйте, пожалуйста, к заявкам.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
необходимый функционал: Доска объявлений. (подбор авто по параметрам, страница товара, подать объявление, сравнение) Личный кабинет пользователя для управления объявлениями. Кредитный калькулятор. Новостной раздел Дизайн всех страниц готов.Завершен12 лет назад
Трехкомнатная квартира площадь 82 Мебель будет покупаться в икее Стены- краска Более подробно в хоте работы. Выслушаю ваши предложенияИнтерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо для 15 сайтов писать по три новости в неделю и размещать их на сайте и в соц сетях.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доска объявлений по продаже авто + раздел новостей + контакты + кредитный калькуляторДизайн сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно парсить товары с сайта. С характеристиками, изображениями и ценой Выгрузка в csvВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим подбор товаров по их пренадлежности к ряду категорий. Насколько понимаю API дают возможность это сделать: http://ecwidru.pbworks.com/w/page/38415590/APIВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно подогнать стандарты сайта http://www.ssangyong-avtograd.ru под http://www.symotor.ru Баннеры на страницах моделей. http://www.symotor.ru/model/new_actyon/ Заголовки Цвет надписи в главном меню.(новый рекстон) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://www.wp-shop.ru/blog/zagruzka-opisaniy-i-tsen-na-tovaryi/ Нужны доп.поля соответствующие одному товару дополнительно к name_1 coast_1 например shirina_1 dlina_1 для подбора товара по параметрам. http://www.wp-shop.ru/blog/dopolnitelnye-svojstva-tovara/ этот вариант не подходит тк в зависимости от shirina_1 и dlina_1 ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется: установить на друпал модуль магазина. настроить подбор товаров по параметрам (произвольным) примеры подбора: сайт евросеть, связной. те нужны несколько вариантов выбора параметров: галочки, выпадающие меню, пределы(прим: цена на евросети) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад