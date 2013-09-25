dr__gonzo

Дмитрий dr__gonzo

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
$40
6 баллов
11 лет назад
Натянуть html макет на wordpress
HTMLWordPress
Хороший заказчик.
Павел выполнил работу качественно и в срок, все подгонки сделал без вопросов, дополнительной оплаты за каждую мелочь (как некоторые исполнители) не требовал. Будем сотрудничать на постоянной основе.
Ответный отзыв
ds-maxim
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Установить и настроить на prestashop blocklayered
PrestaShop
Отлично сработали, и не только по этому проекту.
Максим, имеет хороший опыт в работе с prestashop. Работу выполнил быстро и качественно, дал несколько очень дельных советов. Рекомендую!
Ответный отзыв
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$700
7 баллов
11 лет назад
Создание автопортала (дизайн готов)
Хороший заказчик, интересный проект
Евгений честный и очень терпеливый исполнитель. Ставлю 10 из 10.
Ответный отзыв
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текстов по строительной тематике
С Дмитрием приятно иметь дело! Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение характеризуют его, как отличного заказчика.
Тексты понравились, будем сотрудничать с Викторией на постоянной основе.
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sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Парсер товаров с сайта.
Отличный заказчик. Требует всё, как по ТЗ и ничего лишнего. Общается вежливо и доходчиво. Платит за вашу работу столько, сколько она реально стоит. В обиде не оставит! Увидите его заказы, соглашайтесь на работу. Проблем с Дмитрием не возникнет.
Исполнитель не страдает формализмом, сделал все правки и подгонки по ситуации. За дополнения тз цены не ломит. Задача выполнена на твердую пятерку. Буду обращаться еще.
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