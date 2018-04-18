dr_riddle

Эдвард dr_riddle

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Продвинутый внутренний счет на Bitrix

    Нужно создать форму зачисления валюты на внутренний счет с такими функциями: - пользователь выбирает из списка валюту в которой будет оплачивать - вводит сумму в поле - жмет добавить, а дальше по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Real-time график криптовалют

    Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график. Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте. Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc. Функций нужно меньше, ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад