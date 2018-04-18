Нужно создать форму зачисления валюты на внутренний счет с такими функциями: - пользователь выбирает из списка валюту в которой будет оплачивать - вводит сумму в поле - жмет добавить, а дальше по ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Нужно создать форму зачисления валюты на внутренний счет с такими функциями: - пользователь выбирает из списка валюту в которой будет оплачивать - вводит сумму в поле - жмет добавить, а дальше по ...
Реализовываем демо проект и по времени не успеваем создать график. Нужно взять api сторонних сервисов и создать график на js, html для вывода на сайте. Живой пример на poloniex.com/exchange#usdt_btc. Функций нужно меньше, ...