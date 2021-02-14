drag804805_e

Рерайтинт, копирайтинг, продающие тексты.

Добрый день, меня зовут Елена.

Я, пока, «новичок», но мои тексты исключительно созидательные. Имея большой жизненный опыт, могу писать на разные темы. В настоящее время прохожу

обучение в школе интернет профессий «PROFI-INTERNET». Моя специальность – инженер-технолог. Работала в научно-исследовательском институте, затем трудилась в учебном центре, открыла свой и стала директором.

Теперь больше дома, на «удалёнке». Захотела поменять профессию. Муж- строитель,

дочь-дизайнер, сын-юрист, есть к кому обратиться за профессиональной консультацией.

Дисциплина, трудолюбие и качество — наше все. Мое портфолио вы можете посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1OiDyAks5N7ZJTJre7TNPFR_QR1FUAri1?usp=sharing