dragonessi

Разработка фирменного стиля (пакет)

Корпоративный стиль можно назвать лицом вашей компании, в нем сконцентрирована ее неповторимость и узнаваемость. Это то, что позволяет покупателю с первого взгляда отличить вас от многих и многих. То, что создает благоприятное впечатление солидности и надежности. Благодаря единству стиля, проявляющемуся и в главном и в мелочах, знакомство с вашими услугами и товарами надолго остается в памяти, а ваши деловые партнеры охотно возобновляют установленные связи.

В вашем корпоративном стиле будут идеально сочетаться дизайнерские, полиграфические, цветовые и вербальные решения.

Единство стиля — эффективное средство продвижения, которое должно работать и приносить свои плоды.

Вот основные услуги, которые вы можете заказать у нас в рамках разработки корпоративного стиля:

- разработка и многоцелевая отрисовка логотипа, эмблемы, товарного знака;

- разработка фирменного сочетания цветов;

- разработка слогана;

- разработка фирменного персонажа;

- написание рекламных текстов и статей;

- деловая полиграфия (создание полного пакета фирменной документации);

- рекламная полиграфия — листовки, открытки, буклеты, каталоги, календари (в пакет не входит).

Пакет от 23 500 р.

Разработка логотипа компании от 10 000 р.

Разработка дизайна визитной карточки от 600 р.

Плакаты, буклеты, брошюры, листовки, флаерсы от 1 500 р.

Иллюстрации, рисунки, графика от 1 500 р.

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Создание сайта

1). Эконом – 10 000 р.

- Шаблонный дизайн (смена логотипа и цветовой гаммы);

- О компании, контактная информация с картой проезда;

- Система новостей сайта;

- Собственная система статистики сайта;

- Система редактирования содержимого сайта пользователем.

2). Представительство компании – 18 500 р.

- Эксклюзивный дизайн;

- О компании, контактная информация с картой проезда;

- Система новостей (анонсов) сайта;

- Каталог продукции (услуг);

- Форма обратной связи;

- Собственная система статистики сайта;

- Система редактирования содержимого сайта пользователем.

3). Бизнес 25 500 р.

- Эксклюзивный дизайн (flash, 3-d включительно);

- О компании, контактная информация с картой проезда;

- Система новостей (анонсов) сайта;

- Рассылка новостей зарегистрированным пользователям;

- Каталог продукции (услуг);

- Заказ продукции через интернет (интернет-магазин);

- Загрузка прайс-листа в формате Microsoft Excel;

- Поисковая система по страницам сайта;

- Форма обратной связи;

- Собственная система статистики сайта;

- Система редактирования содержимого сайта пользователем.

Отдельные и дополнительные услуги по созданию сайтов

- Установка системы управления сайтом (cms) 3 000 р.

- Изготовление рекламного баннера, GIF от 1 000 р.

- Изготовление рекламного баннера, FLASH от 2 500 р.

- Разработка динамической заставки к сайту, FLASH от 4 500 р.

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Поддержка и продвижение сайтов

- Размещение для заказчика на его сайте текстовой информации. Поиск и копирайтинг необходимой текстовой информации. Размещение графической информации (включая поиск или сканирование, и оптимизацию рисунка). Мелкие изменения на сайте от 3 000 р.

- Оптимизация сайта под поисковые системы, еженедельная отчетность, консультации или прямые долговременные работы по продвижению, планирование и отслеживание рекламных кампаний на специализированных порталах от 5 500 р.

Размещение сайтов (хостинг) 1 000 р.

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Рекламная кампания в Интернет (пакет)

1). Контекстная реклама

Контекстная реклама - гарантированное размещение ссылки на рекламируемый сайт в числе первых, при выводе результатов поиска по определенным ключевым словам на поисковых серверах.

Рекламное объявление будет показано на самых видных местах лучших рекламных площадок Рунета, где используются выбранные вами слова. Если ключевое слово куплено двумя рекламодателями, первым будет выведено то объявление, за переход по которому назначена более высокая ставка.

2). Регистрация сайта по поисковикам

Регистрация сайта в поисковике необходима для того, чтобы пользователи интернета имели возможность найти ваш сайт, используя при поиске информации поисковые сервера.

3). Регистрация сайта в каталогах

Регистрация сайта в каталогах необходима для увеличения посещаемости сайта, а также для увеличения показателей "Индекс цитирования" и "PageRank", которые используются ведущими поисковыми серверами, как один из критериев по размещению ссылки на сайт в результатах поиска.

4). Рассылка на доски объявлений

Это наиболее простой и самый дешевый способ заявить о себе.

После 10–15 повторных рассылок на доски объявлений Ваше объявление будет максимально часто показываться пользователям в поисковых системах. Следовательно — дополнительные звонки и заказы.

5). Рассылка по форумам. (Нелегально. В пакет не входит).

Увеличивает "Индекс цитирования" и "PageRank".

От 10 000 форумов = 5 000 р.

6). Баннерная реклама

Баннерная реклама - размещение рекламных баннеров на различных сайтах, с целью привлечения новых посетителей на рекламируемый сайт.

Размещение баннеров возможно в индивидуальном порядке и через баннерообменные сети.

Пакет от 8 600 р.

Сайты, изготовленные нашими дизайнерами

http://skidan.ru

http://rmat.ru

http://aqua-hobby.ru

http://suppoint.ru

http://student.rmat.ru

http://strann.ru

http://strann.ru/index1.php

http://filial.rmat.ru

http://m-sts.ru

Постоянным клиентам действует скидка от 5% до 15%.

Также мы предоставляем фотоуслуги.

Мы занимаемся всем спектром услуг, связанных с интернетом и графическим дизайном. Данный прайс-лист представляет собой лишь ориентировочные базовые цены на наши услуги, хотя они и соответствуют средней цене за данную услугу. Окончательная стоимость по каждому проекту рассчитывается каждый раз отдельно.

Связаться с нами можно по тел.: 8-901-710-22-36 или 8-906-772-43-43

А также по e-mail: [email protected], [email protected] .