E-mail: [email protected]
icq: 160188593
Системное администрирование:
OS: Windows, Linux, FreeBSD
MTA: Postfix, Sendmail, Exchange-2000, Kerio
Firewalls: IPTABLES, IPFW, IPF, PF.
VPN: OpenSWAN, L2TP, PPTP, LinkSys, D-Link, Cisco
VM: Xen, VirtualBox, Qemu/KVM, VMWare
DBMS: Cache', MSSQL, Postgesql, MySQL
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
Всегда приятно иметь дело не просто с увлеченным человеком, но и с грамотным, хорошим специалистом. Никаких проблем. Все отлично и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Глебом приятно работать. Профессионал, готов идти на встречу по вопросам оплаты, все своевременно и грамотно. Надеюсь еще буду сотрудничать - рекомендую другим.
$60
10 баллов
13 лет назад
Грамотный специалист, прекрасно выполнил работу на всех этапах задачи, включая сопроводительную документацию. В общем сработал "под ключ". Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, оперативность в решении совместных вопросов. Честность при расчете.
Системное администрирование
1 отзыв
от $70
от 1 дня
нет рейтинга