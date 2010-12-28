drarbalet

Виктор drarbalet

 
45 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

E-mail: [email protected]

icq: 160188593

Системное администрирование:

OS: Windows, Linux, FreeBSD

MTA: Postfix, Sendmail, Exchange-2000, Kerio

Firewalls: IPTABLES, IPFW, IPF, PF.

VPN: OpenSWAN, L2TP, PPTP, LinkSys, D-Link, Cisco

VM: Xen, VirtualBox, Qemu/KVM, VMWare

DBMS: Cache', MSSQL, Postgesql, MySQL

MySQLLinuxFreeBSDPostfix
Отзывы заказчиков
tablet_ru
Глеб 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Установка сервера 1с 8.2 на Ubuntu
Всегда приятно иметь дело не просто с увлеченным человеком, но и с грамотным, хорошим специалистом. Никаких проблем. Все отлично и в срок. Рекомендую.
С Глебом приятно работать. Профессионал, готов идти на встречу по вопросам оплаты, все своевременно и грамотно. Надеюсь еще буду сотрудничать - рекомендую другим.
Ответный отзыв
question
Том 
45 летТайвань
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$60
10 баллов
13 лет назад
VPN + Routing
Грамотный специалист, прекрасно выполнил работу на всех этапах задачи, включая сопроводительную документацию. В общем сработал "под ключ". Рекомендую к сотрудничеству.
Грамотная постановка задачи, оперативность в решении совместных вопросов. Честность при расчете.
Ответный отзыв
Системное администрирование
1 отзыв
от $70
от 1 дня
нет рейтинга