Нужно сделать две аватарки для групп в вконтакте: 1 – для группы "Гавайский массаж" – vk.com/hawaiimass 2 – для группы "Суши с доставкой" – vk.com/sushidaiperm (группа только создана) ...
- $24Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $38
Нужно разработать логотип для компании, которая поставляет строительные материалы для малоэтажного строительства. От вас – ваша цена, условия, сроки. p.s. Я не читаю шаблонные предложения по проектам!Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется сделать дизайн визитки для компании, которая поставляет строительные материалы. Стиль дизайна – строгий, деловой. Контактные данные, которые нужно будет разместить на визитке: ФИО; должность; телефон рабочий; телефон сотовый; электронный адрес; сайт ...Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $84
Нужно сделать дизайн лейдинга. Тема – строительство домов из сип-панелей, стиль – простой, деловой. Предоставляю макет – https://moqups.com/[email protected]/xAmb2DQV Бюджет до 5000 р. ...Дизайн мобильных приложений17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно сделать аватарку для группы про интернет-маркетинг. Цель - сбор подписчиков Целевая аудитория - предприниматели, бизнесмены, которые заинтересованы в привлечении клиентов из интернета. В строгом деловом стиле, дизайн адаптивен контенту, с ...Баннеры25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $45
Нужно сделать дизайн одостраничкика. Тема – услуги по лидогенерации, 5 смысловых экранов, стиль – простой, деловой. Предоставлю макет-прототип сделанный в moqups. Срок – 36 часов с момента утверждения ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно сделать верстку одностраничника в html, кроссбраузерную Тема – услуги по лидогенерации; размер - 5 смысловых экранов. Выбранному исполнителю предоставлю исходный файл в фомате psd Срок – 36 часов с момента ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад