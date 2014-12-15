drauc

Юрий drauc

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аватарки для двух групп vk

    $24

    Нужно сделать две аватарки для групп в вконтакте: 1 – для группы "Гавайский массаж" – vk.com/hawaiimass 2 – для группы "Суши с доставкой" – vk.com/sushidaiperm (группа только создана) ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип

    $38

    Нужно разработать логотип для компании, которая поставляет строительные материалы для малоэтажного строительства. От вас – ваша цена, условия, сроки. p.s. Я не читаю шаблонные предложения по проектам!

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    $30

    Требуется сделать дизайн визитки для компании, которая поставляет строительные материалы. Стиль дизайна – строгий, деловой. Контактные данные, которые нужно будет разместить на визитке: ФИО; должность; телефон рабочий; телефон сотовый; электронный адрес; сайт ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать аватарку для группы в вк

    $30

    Нужно сделать аватарку для группы про интернет-маркетинг. Цель - сбор подписчиков Целевая аудитория - предприниматели, бизнесмены, которые заинтересованы в привлечении клиентов из интернета. В строгом деловом стиле, дизайн адаптивен контенту, с ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $45

    Нужно сделать дизайн одостраничкика. Тема – услуги по лидогенерации, 5 смысловых экранов, стиль – простой, деловой. Предоставлю макет-прототип сделанный в moqups. Срок – 36 часов с момента утверждения ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать верстку одностраничника

    $30

    Нужно сделать верстку одностраничника в html, кроссбраузерную Тема – услуги по лидогенерации; размер - 5 смысловых экранов. Выбранному исполнителю предоставлю исходный файл в фомате psd Срок – 36 часов с момента ...

    ЛидогенерацияHTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад