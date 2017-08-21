Олжас Мукаев dread_solo2dread_solo2
Предлагаю услугу профессиональной верстки сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery
Знания, умения, навыки:
• HTML5, CSS3, jQuery.
• Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
• Блочная фиксированная / резиновая верстка.
• Адаптивная верстка.
• Bootstrap 3.
• Parallax scrolling.
• Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
• Аккуратный, логичный, продуманный код.
• Соблюдение стандартов W3C.
• SEO-верстка
• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
• Комментарии.
О работе:
Делаю свою работу качественно - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный online.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
***УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!***
vk.com » https://m.vk.com/id419985210
weblancer.net » https://www.weblancer.net/users/dread_solo2/