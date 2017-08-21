Front-end разработчик

Предлагаю услугу профессиональной верстки сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

• HTML5, CSS3, jQuery.

• Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

• Блочная фиксированная / резиновая верстка.

• Адаптивная верстка.

• Bootstrap 3.

• Parallax scrolling.

• Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

• Аккуратный, логичный, продуманный код.

• Соблюдение стандартов W3C.

• SEO-верстка

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

• Комментарии.

О работе:

Делаю свою работу качественно - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

***УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!***

vk.com » https://m.vk.com/id419985210

weblancer.net » https://www.weblancer.net/users/dread_solo2/