Опытный переводчик английского языка, выполню все грамотно и в срок!

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский, свободно

- шведский, разговорный

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1999 г. – июнь 2005 г. Мурманский гуманитарный институт

- факультет “лингвистика и межкультурная коммуникация”, специальность – перевод и переводоведение, специализация – письменный и устный перевод

01 сентября 2000 г. – 31 мая 2004г. Мурманский гуманитарный институт

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

- обучение по программе дополнительной профессиональной подготовки «Секретарь-делопроизводитель»

ОПЫТ РАБОТЫ

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), ранее ФГУП «Головной институт «Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии» (ВНИПИЭТ), г. Санкт-Петербург

18 сентября 2007 г. – наст.вр. Переводчик

- письменный и устный перевод

Федеральное государственное унитарное предприятие «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «СевРАО»), г. Мурманск

01 февраля 2006г. – 31 июля 2007г. Переводчик отдела перспективной подготовки производства и обеспечения международной деятельности

09 января 2007г. – 09 июля 2007г. Референт-переводчик отдела управления проектами (работа по совместительству)

30 мая 2005г. – 01 февраля 2006г. Переводчик в управлении

- письменный и устный перевод текстов различной тематики (входящей/исходящей корреспонденции, технической документации‚ спецификаций‚ чертежей‚ схем‚ проектной и нормативной документации, экономических и юридических текстов);

- координация взаимодействия с иностранными партнерами;

- подготовка и участие в международных конференциях, совещаниях и семинарах;

- офисная работа (подготовка, оформление документации, написание писем и т.д.).

НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Опытный пользователь ПК, включая программы Microsoft Word, Excel, Power Point, MS Project, Microsoft Outlook, Internet, AutoCAD, Компас, Lingvo, Trados