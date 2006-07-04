dreamHunter

Владимир Вишневский dreamHunterdreamHunter
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Промо-Арт, Концепт-Арт, Web-дизайн, Pixel-Art
образование:
РгААиИ
Ростовская государственная Академия Архитектуры и Искусств
Специальность: Архитектор
Профессиональный уровень владения компьютером - cо стороны программного обеспечения. Знание ОС MS-DOS, Windows с 3.11 до WinXP, AutoCAD, Corel Draw, Corel Painter, Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, MS Office,.
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