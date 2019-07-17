Тут должен быть текст, и он тут есть)
Тут я немного расскажу о себе. Я студент который желает большего и ты дорогой клиент с этим мне поможешь)
Ведь с каждой работой я буду все лучше и лучше, пока не стану одним из лучших.
Я - frondend-разработчик и профессиональный дизайнер.
Какими навыками я владею? А вот какими:
-Веб-дизайн
-Верстка & frontend (HTML5, CSS, Js, jquery, Bootstrap, WordPress, Was )
-Интеграция разных масштабов
- Визитки, баннеры, лого
- Адаптивный веб-дизайн
- Скетчинг и прототипировани
И специализации:
-Дизайн сайтов
-Landing Page
-Сайт под ключ
-Веб дизайн
-Frontend-программирования
-WorldPress
-Фото (не знаю как это сюда попало)
Но помни... с помощью тебя этот список может увеличиться)
Пришол сюда с другой фриланс площадки freelance.ru/dreamerboy