Иду к любой мечте

Тут должен быть текст, и он тут есть)

Тут я немного расскажу о себе. Я студент который желает большего и ты дорогой клиент с этим мне поможешь)

Ведь с каждой работой я буду все лучше и лучше, пока не стану одним из лучших.

Я - frondend-разработчик и профессиональный дизайнер.

Какими навыками я владею? А вот какими:

-Веб-дизайн

-Верстка & frontend (HTML5, CSS, Js, jquery, Bootstrap, WordPress, Was )

-Интеграция разных масштабов

- Визитки, баннеры, лого

- Адаптивный веб-дизайн

- Скетчинг и прототипировани

И специализации:

-Дизайн сайтов

-Landing Page

-Сайт под ключ

-Веб дизайн

-Frontend-программирования

-WorldPress

-Фото (не знаю как это сюда попало)

Но помни... с помощью тебя этот список может увеличиться)

Пришол сюда с другой фриланс площадки freelance.ru/dreamerboy