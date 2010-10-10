dreamfaller

Асхат dreamfaller

 
36 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вёрстка для сайта

    Нужно поработать над вёрсткой сайта, причём эффективно и быстро. Срок даётся до понедельника 18 июля. Сайт рукописный, без СМS. Что требуется: добавить на сайт разделы "Обратная связь" и "FAQ", произвести вёрстку нескольких дополнительных текстов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Прошерстить сайт на предмет конверсии

    Имеется коммерческий сайт, уже более 4 месяцев раскручивается по СЕО. Результаты весьма неплохие, в особенности в Гугле. Однако конверсия почти нулевая. Звонков от клиентов почти нет. Проблема явно не в ценах, так как они ниже ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой баннер для сайта

    Сделать GIF баннер размером примерно 270х60 и прикрутить его на главную страницу сайта со ссылкой на внутренню страницу. Не забудьте, пожалуйста, сказать о сроках исполнения.

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка текстов на сайт

    Нужно быстро и качественно закинуть тексты (4 страницы) на сайт, так как ЦМСка отсутствует. Помимо текстов есть небольшие иллюстрации к ним. Для ознакомления приложил отрывок текста. Приблизительную или точную цену желательно говорить сразу. Жду предложений.

    Тексты для сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO

    Требуется раскрутить сайт в топ 10 Яндекса и Гугла. Регион - г.Алматы. УРл сайта - www.keyp.kz Клиент хочет раскрутить следующие слова: аутсорсинг, консалтинговые услуги, поиск подбор персонала, рекрутинг, внесение изменений в учредительные документы, юридическая фирма, юридические ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка для сайта
Очень понравилось работать с Асхатом: пояснил чего хочет, дал предоплату, по завершении проекта оплатил с бонусом! Рекомендую с ним работать!
Ответственный человек и профессионал своего дела. Помог в непростом деле с непростой вёрсткой ::) Твёрдо намерен продолжать сотрудничество.
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