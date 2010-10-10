dreamfaller

Приоритет будет отдаваться фрилансерам с хорошим портфелем и большим количеством положительных отзывов. Приблизительную цену и сроки продвижения сообщать сразу в заявке.
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно поработать над вёрсткой сайта, причём эффективно и быстро. Срок даётся до понедельника 18 июля. Сайт рукописный, без СМS. Что требуется: добавить на сайт разделы "Обратная связь" и "FAQ", произвести вёрстку нескольких дополнительных текстов ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется коммерческий сайт, уже более 4 месяцев раскручивается по СЕО. Результаты весьма неплохие, в особенности в Гугле. Однако конверсия почти нулевая. Звонков от клиентов почти нет. Проблема явно не в ценах, так как они ниже ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать GIF баннер размером примерно 270х60 и прикрутить его на главную страницу сайта со ссылкой на внутренню страницу. Не забудьте, пожалуйста, сказать о сроках исполнения.Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно быстро и качественно закинуть тексты (4 страницы) на сайт, так как ЦМСка отсутствует. Помимо текстов есть небольшие иллюстрации к ним. Для ознакомления приложил отрывок текста. Приблизительную или точную цену желательно говорить сразу. Жду предложений.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется раскрутить сайт в топ 10 Яндекса и Гугла. Регион - г.Алматы. УРл сайта - www.keyp.kz Клиент хочет раскрутить следующие слова: аутсорсинг, консалтинговые услуги, поиск подбор персонала, рекрутинг, внесение изменений в учредительные документы, юридическая фирма, юридические ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад