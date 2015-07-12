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Антон
dreamlore
dreamlore
35 лет
Беларусь
/
Гродно
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
3D моделирование, работа с openGL, создание игр на пк/android
Android
OpenGL
Действие аккаунта приостановлено!
Разработка игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#335
Мобильные приложения
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#505
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#748
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#851
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Цены на услуги
4
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