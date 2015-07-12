dreamlore

Антон dreamlore

 
35 летБеларусь/Гродно
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D моделирование, работа с openGL, создание игр на пк/android
AndroidOpenGL
Разработка игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#335
Мобильные приложения
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#505
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#748
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#851