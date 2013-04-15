Журналист, редактор Интернет-сайта, переводчик английского языка

Сентябрь 2012 – сегодня: Бюро переводов «Азбука» (http://azbuka-bp.com.ua), внештатный переводчик английского языка.

Переводы текстов с английского на украинский/русский языки на юридическую, телекоммуникационную, медицинскую, техническую (руководства по эксплуатации) тематики.

2010 – 2012 – фриланс-работа. Переводы с английского на русский/украинский, разработка концепции раскрутки сайтов, контент-менеджер.

Октябрь 2007 – Январь 2009: Издательство «Стандарт», журнал «Новый маркетинг» (marketing.web-standart.net), редактор Интернет-портала, журналист.

Создание статей и новостей для сайта и журнала; интервью с представителями рекламных агентств, продакшн-студий, маркетинг директорами и директорами кампаний на маркетинговую и рекламную тематику. Перевод с английского на русский материалов из Интернета.

Сентябрь 2005 – Сентябрь 2007: Медиа-холдинг «Эволюшен медиа», еженедельник «Київ Weekly» (kyivweekly.com.ua), редактор отделов «Украина и мир», «Экономика», специальный корреспондент.

Интервью и комментарии с народными депутатами Верховного Совета Украины, экспертами неправительственных исследовательских центров. Организация и проведение интервью на английском языке с послами иностранных государств в Украине, руководителями иностранных негосударственных и межправительственных организаций. Работа на пресс-конференциях, брифингах и круглых столах.

Апрель 2005 – Сентябрь 2005: ТРК «5 канал» (5.ua), линейный аналитик.

Поиск информации в Интернете, создание информационных справок для журналистов и ведущих телеканала.

Август 2004 – Январь 2005: Интернет издание «Обком» (obkom.net.ua), журналист-редактор, переводчик английского языка.

Переводы с английского на русский/украинский языки новостей и статей в европейских и американских СМИ о ситуации в Украине накануне Президентских выборов 2004 года.

Ноябрь 2003 – Июль 2004: Компания «MATERIALISE» (materialise.kiev.ua), переводчик программного обеспечения с английского на немецкий язык.

Перевод программного обеспечения компании с английского на немецкий язык. Переводы документации компании с русского на английский языки, и наоборот.

Октябрь 2002 – Июль 2003: Программа содействия парламенту Украины «Помічник голови комітету Верховної Ради» (interns.org.ua). Управление обеспечения межпарламентских связей Аппарата Верховного Совета Украины.

Переводы с английского на украинский/русский писем и документов послов иностранных государств в Украине. Организация визитов делегаций Верховного Совета Украины за границу и делегаций иностранных парламентов в Украину. Перевод с английского на украинский/русский материалов в иностранных СМИ.

Февраль 2002 - Апрель 2002: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Миссия наблюдения за парламентскими выборами 2002 года (http://www.osce.org/odihr), медиа-аналитик.

Мониторинг украинских газет и телеканалов на предмет освещения предвыборной деятельности партий и блоков-участников парламентских выборов 2002 года. Переводы с английского на украинский/русский документации Миссии.