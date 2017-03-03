drecjdbxjr

Образование : Саратовский государственный педагогический институт им. К. Федина, филологический факультет.

Опыт работы 17 лет

Декабрь 2007 г – ноябрь 2014 ООО «Омега» телеканал «Новости Сердобска» и газета «Секрет» тележурналист, заместитель главного редактора

- руководство процессом производства новостных выпусков, разработка концепции выпуска, контроль за выполнением финансового плана, за деятельностью отдела рекламы, введение новых рубрик и разделов, контакты с общественными организациями, властными структурами в рамках интересов канала; сбор информации, съемка видеоматериалов и их монтаж, подготовка информационных сюжетов и телепрограмм к эфиру, написание сопроводительных текстов для сюжетов и статей в газету, вычитка статей других корреспондентов, работа с рекламодателями, написание рекламных текстов и статей.

Июнь 2005 — декабрь 2007 рекламно-информационный еженедельник "Частная жизнь"

- руководитель редакционного коллектива, организатор его деятельности; организация разработки концепции газеты и контроль за ее соблюдением, утверждение материалов к набору, печати, выпуску, привлечение к работе внештатных сотрудников, изучение читательского спроса, организация работы с рекламодателями; написание информационных и рекламных статей, вычитка полос, корректура.

Август 1997 — июнь 2005 МОУ СОШ №1 г. Сердобска учитель русского языка и литературы

-преподавание русского языка и литературы

Обо мне: В 2010 году заняла 2 место в областном конкурсе СМИ «Год учителя» (в номинации «телеочерк).

Кроме профессиональных навыков, указанных в резюме, могу отметить следующие личностные качества:

ответственность, добросовестное отношение к работе, усидчивость, аналитический ум, творческий подход к работе, внимательность, педантичность и пунктуальность, языковое чутье. Открыта к восприятию нового, дальнейшему развитию, обучению. Умею ориентироваться в информации, самостоятельна, умею работать как в команде, так и автономно. Большой опыт написания и вычитки текстов разного объема, знание правил корректуры, компьютера, отличное знание грамматики и стилистики русского языка, навыки быстрого поиска и анализа информации на различных интернет-ресурсах. Опыт написания авторских аналитических статей и обзоров, подведения итогов. В настоящее время проживаю в г. Иркутск.

Знание компьютера: Word, AdobePremier, DVDCreator, Outlook Exprees, Microsoft Offis

Примеры опубликованных текстов:

http://www.bediva.ru/stylist/kak-devushke-nosit-muzhskuyu-rubashku.

http://kovry-mira.ru/kak-hranit-kover-esli-ego-ne-ispolzuyut http://poliart.pro/category/portfolio/logotip/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eGIEw4uBb_MJ:www.bediva.ru/fashion/trendy-pastelnye-tona

html%20&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru http://www.bediva.ru/hobby/prazdnik-na-5-idei-tematicheskih-vecherinok.

http://poliart.pro/category/portfolio/sajt-pod-klyuch/http://m.mirtesen.ru/groups/30476258895/blog/436519736