Личная информация
Город: Санкт-Петербург
Образование: Высшее
Дата рождения: 27 марта 1984 г. (24 года)
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Компьютерные навыки: Офис, 3D studio MAX, Illustrator, Freehand, Photoshop, Corel Draw.
Опыт работы
Период работы: С марта 2007 по 2008 года
Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)
В компании: ООО "Лаверна"
Должностные обязанности: - брэнд – менеджмент
- разработка концепции имиджа новых торговых марок
- разработка концепции рекламных кампаний
- размещение рекламы: наружная реклама, пресса, телевидении, радио.
- разработка предложений по продвижению
- разработка тех. заданий для креативного отдела (копирайтеры, дизайнеры)
- кордининация работы креативного отдела
- поиск, отбор фрилансеров и создание базы: 2D-, 3D-дизайнеры, фотографы, художники-иллюстраторы, модели
- размещение заданий на фриланс, координация работы, контроль качества.
- бюджетирование проектов
- поиск, отбор и создание базы подрядчиков: полиграфия, производители торгового оборудования, выставочное оборудование, кино и видео производство.
- ведение переговоров с производителями на предмет специальных условий работы (цена, сроки, приоритетность поектов)
- контроль производственного процесса
- Налаженные контакты с:
Полиграфия – Цветпринт, Грейт Размещение, Гринлюкс, Акцент-принт.
Торговое оборудование – Modus Vivendi
Журналы – Афиша, Собака.ру, Идеи Вашего дома, Time Out
Радио – Авторадио, Эльдорадио
- База по фотографам, моделям визажистам, реквезиту.
- База по дизайнерам и художникам
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