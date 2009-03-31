Опыт работы в рекламе более 5 лет. Широкий спектр услуг

Личная информация

Город: Санкт-Петербург

Образование: Высшее

Дата рождения: 27 марта 1984 г. (24 года)

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Разговорный

Компьютерные навыки: Офис, 3D studio MAX, Illustrator, Freehand, Photoshop, Corel Draw.

Опыт работы

Период работы: С марта 2007 по 2008 года

Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)

В компании: ООО "Лаверна"

Должностные обязанности: - брэнд – менеджмент

- разработка концепции имиджа новых торговых марок

- разработка концепции рекламных кампаний

- размещение рекламы: наружная реклама, пресса, телевидении, радио.

- разработка предложений по продвижению

- разработка тех. заданий для креативного отдела (копирайтеры, дизайнеры)

- кордининация работы креативного отдела

- поиск, отбор фрилансеров и создание базы: 2D-, 3D-дизайнеры, фотографы, художники-иллюстраторы, модели

- размещение заданий на фриланс, координация работы, контроль качества.

- бюджетирование проектов

- поиск, отбор и создание базы подрядчиков: полиграфия, производители торгового оборудования, выставочное оборудование, кино и видео производство.

- ведение переговоров с производителями на предмет специальных условий работы (цена, сроки, приоритетность поектов)

- контроль производственного процесса

- Налаженные контакты с:

Полиграфия – Цветпринт, Грейт Размещение, Гринлюкс, Акцент-принт.

Торговое оборудование – Modus Vivendi

Журналы – Афиша, Собака.ру, Идеи Вашего дома, Time Out

Радио – Авторадио, Эльдорадио

- База по фотографам, моделям визажистам, реквезиту.

- База по дизайнерам и художникам