dreddseeyou

Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндексе и Гугле. Опционально настройка таргетинга в соц. сетях.

Опыт работы более 1 года. В настоящее время работаю интернет-маркетологом в сети отелей и ресторанов в Спб.Сертификаты Яндекс.Директ (155142), Яндекс.Метрика (156465)

Опыт работы в сферах: мебель и фурнитура, ремонт квартир, продажа бруса и домокомплектов, инженерные системы для частного дома, рестораны со средним чеком от 1000 до 2500, продвижение отеля, банкетные залы, кондитерские, подарочные истории.

Я создаю, веду и оптимизирую рекламные компании в Яндекс Директе, Google Ads (поиск, РСЯ, КМС); подбираю и анализирую ключевые слова в Key-Collector с последующей кластеризацией.

Выполняю анализ эффективности трафика, кампаний, объявлений, ключевых слов; работаю с системами веб-аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрика; делаю отчеты по эффективности рекламных кампаний.