Врач-терапевт, капитан медицинской службы в отставке

Окончил Военно-медицинскую академию. Служил в авиации Северного флота. Специальность: терапия, санитарное дело, организация медицинского обеспечения частей авиации. Язык: немецкий, английский разговорный и по специальности (со словарем). Дополнительные навыки: ПК (уверенный пользователь). Пишу грамотно. Общая эрудиция. Ищу дистанционную (временную, разовую) работу по специальности в качестве дополнительного заработка.