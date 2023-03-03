drewdaarchitech

ГрафДизайнер, Аудіодизайнер, Поліграфія та друк. тощо

Мене звати Андрій. Маю великий досвід у граф- та аудіо- дизайні. Також роблю дизайни для речей та сувенірки якщо потрібно. Виробництво також є через мене. Працюю у CorelDraw, Photoshop CS тощо.

На рахунок аудіодизайну працюю у багатьох програмах від Audacity до Ableton. Займаюсь очисткою та зведення звуку. Виробництвом музичних композицій та їх обробкою.

Мій телеграм - @DisgustingMedia (якщо хочете щось запитати або поспілкуватись)