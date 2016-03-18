Я разработчик в действующем проекте
(PHP7, Zend Framework 2, Jquery, JavaScript, HTML5, CSS3, LESS, Bootstrap, Mysql, SVN, PHPUnit)
Достаточно сложная предметная область и бизнес логика.
Постоянный ввод нового функционала.
Разработка мобильной версии.
- владею технологиями, указанными выше.
- есть знания по оптимизации php, js, mysql
- положительно отношусь к TDD
- пишу простые и понятные интерфейсы к объектам
- могу решать алгоритмические задачи
- умею работать в команде
- уважаю правила проекта и принятый стиль разработки
- сторонник сбалансированного ООП.
- имею понятие о паттернах, правда, не со всеми еще пришлось столкнуться.
- внедряю полезные методологии в проект
с этим работать не буду :
любая CMS
А также
Немного знаю C#, Java
Проходил стажировку в компании EPAM SYSTEMS Inc.
(ASP.NET MVC BootstrapC# CSS HTML5 JQuery JavaScript,Jquery UI MS SQL Transact-SQL WPF Tortoise SVN AJAX)
С удовольствием включусь в работу на строго типизированном языке, работать на c#,java готов за очень скромное вознаграждение