Я разработчик в действующем проекте

(PHP7, Zend Framework 2, Jquery, JavaScript, HTML5, CSS3, LESS, Bootstrap, Mysql, SVN, PHPUnit)

Достаточно сложная предметная область и бизнес логика.

Постоянный ввод нового функционала.

Разработка мобильной версии.

- владею технологиями, указанными выше.

- есть знания по оптимизации php, js, mysql

- положительно отношусь к TDD

- пишу простые и понятные интерфейсы к объектам

- могу решать алгоритмические задачи

- умею работать в команде

- уважаю правила проекта и принятый стиль разработки

- сторонник сбалансированного ООП.

- имею понятие о паттернах, правда, не со всеми еще пришлось столкнуться.

- внедряю полезные методологии в проект

с этим работать не буду : любая CMS

А также

Немного знаю C#, Java

Проходил стажировку в компании EPAM SYSTEMS Inc.

( ASP.NET MVC Bootstrap C# CSS HTML5 JQuery JavaScript , Jquery UI MS SQL Transact-SQL WPF Tortoise SVN AJAX)

С удовольствием включусь в работу на строго типизированном языке, работать на c#,java готов за очень скромное вознаграждение