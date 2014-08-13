Веб-дизайнер с опытом более 7 лет

Добрый день.

В данный момент ищу работу дизайнером на удалёнке или в офисе в Ростове.

4 года работал дизайнером-фрилансером и вебмастером, создавал и сопровождал проекты. более 3х лет работал в крупном онлайн проекте дизайнером.

В данный момент собираю команду, могу выполнять разовые работы или устроиться на постоянной основе.

Ответственный, трудолюбивый, хороший исполнитель.