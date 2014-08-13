Веб-дизайнер с опытом более 7 лет
Добрый день.
В данный момент ищу работу дизайнером на удалёнке или в офисе в Ростове.
4 года работал дизайнером-фрилансером и вебмастером, создавал и сопровождал проекты. более 3х лет работал в крупном онлайн проекте дизайнером.
В данный момент собираю команду, могу выполнять разовые работы или устроиться на постоянной основе.
Ответственный, трудолюбивый, хороший исполнитель.
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