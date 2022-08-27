В течении всего времени вне оф мест работы занимаюсь фрилансом. Решение любых проблем возникающих у небольших предприятий по всей сфере ИТ. Так же установка видеонаблюдения, СКУД, и охранных систем. Настройка и развертывание шлюзов, файловых серверов (Windows, Linux), облачной системы Nextcloud, сервера 1с. Консультации пользователей и тех поддержка.

Обслуживания ресторанных комплексов, обслуживание систем типа Тиллипад, Айко, наладка связи офис>рестораны, организация процессов, связанных с удаленными рабочими местами, учетом, систем резервного копирования и сохранения безопасности данных.

Так же обслуживание и организации IP телефонии и сопутствующих вещей.