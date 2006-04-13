Дизайнер, оператор цифровой машины - свободный график. Уникальное предложение: вам дают MAC и цифровую машину Toshiba - работайте на себя! Подробности ниже: В специализированную типографию нужен дизайнер, оператор цифровой машины (Toshiba). Типография занимается изготовлением специальных этикеток, которые ...
- $1500Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер, для периодической работы по изготовлению макетов наружной рекламы для нескольких компаний. Реклама будет самая разнообразная: от флаеров до больших стендов, а также фирменная упаковка. Оплата по договоренности. Присылайте образцы работ на [email protected]Наружная реклама25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Сайт небольшой, примерное описание задачи: Фотографии при переходе на новую страницу должны появляться с интересным эффектом, все фотографии должны браться из отдельного файла, чтобы была возможность их редактировать, заменять и добавлять. Тексты также должны браться ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $300
Сайт небольшой, примерное описание задачи: Фотографии при переходе на новую страницу должны появляться с интересным эффектом, все фотографии должны браться из отдельного файла, чтобы была возможность их редактировать, заменять и добавлять. Тексты также должны браться ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн упаковки для пресервов. Своё портфолио присылайте на [email protected]Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт18 лет назад