Требуется дизайнер, для периодической работы по изготовлению макетов наружной рекламы для нескольких компаний. Реклама будет самая разнообразная: от флаеров до больших стендов, а также фирменная упаковка. Оплата по договоренности. Присылайте образцы работ на [email protected]