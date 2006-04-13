dro

Гость dro

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер, оператор цифровой машины - своб. график

    $1500

    Дизайнер, оператор цифровой машины - свободный график. Уникальное предложение: вам дают MAC и цифровую машину Toshiba - работайте на себя! Подробности ниже: В специализированную типографию нужен дизайнер, оператор цифровой машины (Toshiba). Типография занимается изготовлением специальных этикеток, которые ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка рекламных материалов для компаний

    Требуется дизайнер, для периодической работы по изготовлению макетов наружной рекламы для нескольких компаний. Реклама будет самая разнообразная: от флаеров до больших стендов, а также фирменная упаковка. Оплата по договоренности. Присылайте образцы работ на [email protected]

    Наружная реклама25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта кафе на Flash

    $500

    Сайт небольшой, примерное описание задачи: Фотографии при переходе на новую страницу должны появляться с интересным эффектом, все фотографии должны браться из отдельного файла, чтобы была возможность их редактировать, заменять и добавлять. Тексты также должны браться ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта кафе на Flash

    $300

    Сайт небольшой, примерное описание задачи: Фотографии при переходе на новую страницу должны появляться с интересным эффектом, все фотографии должны браться из отдельного файла, чтобы была возможность их редактировать, заменять и добавлять. Тексты также должны браться ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад