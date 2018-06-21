drogalovcom

Приветствую всех! Меня зовут Сергей. Я веб-дизайнер и разработчик в одном лице.
На сегодняшний день моя миссия - создавать сочные сайты со вкусом минимализма. Я думаю, что мы сможем найти ответы на все ваши вопросы и у вас не останется сомнений о заказе сайта. Так же имею сертификаты о прохождении курсов веб разработки от образовательного проекта GeekBrains и LoftSchool.
РАЗРАБОТКА САЙТОВ
- Сайт визитка
- landing page
- Корпоративный сайт
- Интернет магазин
Глубокое знание HTML5, CSS3
Cредний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql
Cредний уровень знаний Adobe Photoshop
Адаптивная верстка (Мобильные, Планшетные, Декстопные размеры экрана).
Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)
интеграция шаблонов
понимание основных СЕО принципов