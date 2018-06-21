drogalovcom

Верстка макетов любой сложности натяжка на любую популярную CMS.

Приветствую всех! Меня зовут Сергей. Я веб-дизайнер и разработчик в одном лице.

На сегодняшний день моя миссия - создавать сочные сайты со вкусом минимализма. Я думаю, что мы сможем найти ответы на все ваши вопросы и у вас не останется сомнений о заказе сайта. Так же имею сертификаты о прохождении курсов веб разработки от образовательного проекта GeekBrains и LoftSchool.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ

- Сайт визитка

- landing page

- Корпоративный сайт

- Интернет магазин

Глубокое знание HTML5, CSS3

Cредний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

Cредний уровень знаний Adobe Photoshop

Адаптивная верстка (Мобильные, Планшетные, Декстопные размеры экрана).

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

понимание основных СЕО принципов