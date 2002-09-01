dromomanka

Образование:
Государственная академия славянской культуры (Москва)
09/2002 – 06/2007 – Филологический факультет
Учебный центр русского языка МГУ (Москва)
09/2006 – 12/2006 – Методика преподавания русского языка как иностранного
Опыт работы:
Montenegro Investment Business Association (Черногория, Будва)
08/2008 – 12/2008 – Менеджер, переводчик
- поддержка сайта и заполнение его контента на сербском и русском языках, ведение рубрики «Новости» (краткий обзор и перевод новостей местных СМИ);
- участие в переговорах, устный перевод;
- письменные переводы, ведение корреспонденции
Allianz Group (Черногория, Будва)
10/2007 – 08/2008 – Менеджер, переводчик
- осуществление документооборота: перевод документации с сербского языка на русский и с русского на сербский, ведение корреспонденции, оформление и редактирование договоров, формирование и пополнение баз данных компании;
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- ведение рубрики «Новости» на сайте компании (краткий обзор и перевод новостей местных СМИ)
Навыки:
- владение иностранными языками: сербский, английский;
- компьютерная грамотность: пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, основы HTML, поддержка сайта и заполнение контента;
- интересы: литература, искусство, культура, путешествия