Образование и сертификаты:
Павлодарский Художественный Колледж 2006 – 2010
Кафедра «Графический дизайн»
Сертификат по дизайну февраль 2007г.
Сертификат по верстке декабрь 2007г.
Сертификат по веб-разработкам ноябрь 2007г.
Профессиональные навыки и знания ПК:
Владение ИЗО средствами: карандаш, масло, тушь
Графические редакторы: Adobe PhotoShop, CorelDRAW, Adobe Illustrator
Верстка: Adobe InDesign, Expression Web
Настройка и установка ПО
1C-Bitrix (CMS)
SiteEdit (CMS)
Опыт работы
2008 – 2010 Копировальный Ценр (дизайнер-графист)
2010 «Лаборатория Будущего» www.futurelab.ru
веб-дизайнер
2010 – настоящее время «Style.kz» веб-дизайнер
Желаемый оклад: 700$