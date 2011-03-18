dron_go

Андрей Кривошеин dron_go

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование и сертификаты:

 Павлодарский Художественный Колледж 2006 – 2010

Кафедра «Графический дизайн»

 Сертификат по дизайну февраль 2007г.

 Сертификат по верстке декабрь 2007г.

 Сертификат по веб-разработкам ноябрь 2007г.

Профессиональные навыки и знания ПК:

 Владение ИЗО средствами: карандаш, масло, тушь

 Графические редакторы: Adobe PhotoShop, CorelDRAW, Adobe Illustrator

 Верстка: Adobe InDesign, Expression Web

 Настройка и установка ПО

 1C-Bitrix (CMS)

 SiteEdit (CMS)

Опыт работы

 2008 – 2010 Копировальный Ценр (дизайнер-графист)

 2010 «Лаборатория Будущего» www.futurelab.ru

веб-дизайнер

 2010 – настоящее время «Style.kz» веб-дизайнер

Желаемый оклад: 700$