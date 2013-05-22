drozds

Ольга Дроздова drozds

 
57 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Иллюстрации ( растр) - реклама, упаковка, книги, сайты

Закончила МТИМБО (Государственная академия сферы быта и услуг) в 1991.

Закончила казанское художественное училище им. Фешина в 1985.

Работаю в Photoshop, Painter на графическом планшете.

Портфолио http://illustrators.ru/users/id6969/portfolio

сайт http://www.artdrozd.com/

Сотрудничаю с компанией Art Licensing International (США) http://www.artlicensing.com/artists/olga-and-alexey-drozdov.

Член ТСХ России и Международной Федерации Художников ( секция графики)

Photoshop
Портфолио
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