Иллюстрации ( растр) - реклама, упаковка, книги, сайты
Закончила МТИМБО (Государственная академия сферы быта и услуг) в 1991.
Закончила казанское художественное училище им. Фешина в 1985.
Работаю в Photoshop, Painter на графическом планшете.
Портфолио http://illustrators.ru/users/id6969/portfolio
Сотрудничаю с компанией Art Licensing International (США) http://www.artlicensing.com/artists/olga-and-alexey-drozdov.
Член ТСХ России и Международной Федерации Художников ( секция графики)
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Портфолио
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- Футер для сайта ero-kupidon.com/440 просмотров
- Фон для сайта http://преодолей-ка.рф/index.html294 просмотра
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