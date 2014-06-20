drropps

Маргарита drropps

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование

2009-2013 гг. (бакалавр)

Национальный авиационный университет

Институт информационных диагностических систем

Кафедра системных средств защиты

2013-2014 гг.

(магистр)

Национальный авиационный университет

Институт компьютерных информационных технологий

Кафедра системных средств защиты

Профессиональные навыки и знания

• Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, Access)

• Знания ОС: (Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Ubuntu)

HTML5/CSS3;

CMS Joomla;

Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator;

CorelDraw;

Denwer;

Open Server;

WebDrive;

HeidiSQL;

Easy Thumbnails

Прочее

• Работоспособность, системность мышления

• Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность

• Ответственность за достижение результата

HTMLJoomlaUbuntuCorelDRAWIllustratorPhotoshop