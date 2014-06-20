Образование
2009-2013 гг. (бакалавр)
Национальный авиационный университет
Институт информационных диагностических систем
Кафедра системных средств защиты
2013-2014 гг.
(магистр)
Национальный авиационный университет
Институт компьютерных информационных технологий
Кафедра системных средств защиты
Профессиональные навыки и знания
• Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, Access)
• Знания ОС: (Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Ubuntu)
HTML5/CSS3;
CMS Joomla;
Adobe Photoshop;
Adobe Illustrator;
CorelDraw;
Denwer;
Open Server;
WebDrive;
HeidiSQL;
Easy Thumbnails
Прочее
• Работоспособность, системность мышления
• Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность
• Ответственность за достижение результата