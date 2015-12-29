drstarkoff

Пётр Старков drstarkoff

 
38 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$7
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать рассылку предложения

    $15

    Нужно сделать рассылку по базе компаний, которые занимаются ремонтом и отделкой квартир и домов. Интересуют только города милионники. По предварительной оценке это около 3000 майлов. Гарантия открываемости писем должна быть не ниже 15%. Оплата 1,5 ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести дополнения в сайт на Wordpress

    $5

    На сайт нужно добавить слайдер из 4ех слайдов  Дизайн слайдов отрисован в PSD, задача сверстать и добавить на сайт.  Сайт сделан на Wordpress и сверстан под PC, tablet и mobile  Дизайн слайдов сделан ТОЛЬКО под PC, поэтому под ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта на вордпресс

    Здравствуйте, мастера кода Нужно сверстать сайт и натянуть на вордпресс, дизайн готов (desktop, mobile, tablet). На сайте 8 однотипных страниц, копирующих одна другую на 80%.  Бюджет 5 000 руб. Срок 7 дней (5 дней на верстку и натяжку 2 ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга (банкротство юр лиц)

    $45

    Нужен дизайн лендинга на услуги банкротства юр лиц. 10-12 экранов, бюджет 3000 + 300 р за логотип.   Срок сдачи 13.05.2016 до 20.00 МСК (работа должна быть сдана к этому сроку со всеми правками)  Прототип: https://app.moqups.com/drstarkoff/QQj0BSHA/view ТЗ предоставлю кандидатам.   В ответе ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    $25

    Требуется верстка лендинга. Ссылка на дизайн: https://yadi.sk/i/2EODAqchqGCGA Верстка bootstrap. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и адаптирован под разные устройства. Есть программная часть: Формы обратной связи, попап окна, калькулятор. Доп фишки: Параллакс заднего фона на нескольких экранах и ...

    BootstrapФорма обратной связиВерстка лендинга
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $30

    Нужен дизайн лендинга, срок 3 дня вместе с правками, предпочтение кандидатам с опытом создания лендингов. Прототип дизайна https://moqups.com/drstarkoff/0blIrPYj/p:a527ebb4a ТЗ – кандидату   Если не согласны со сроком или ценой, не надо отвечать на заявку.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сверстать лендинг (один экран)

    $7

    Требуется верстка одностраничого сайта – лендинга.    Обязательные условия: bootstrap верстка (адаптированный под мобильные устройства и планшеты)   Срок: 12 часов.    При задержке заказа на каждые 2 часа минус 50 рублей.    Дизайн во вложении. ТЗ кандидату.    Если не согласны со сроком или ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен дизайн одностраничного сайта (лендинга)

    Нужен дизайн одностраничного сайта (лендинга), тематика - привлечение клиентов (лидогенерация), примерный объем 7-9 экранов, предпочтение кандидатам с опытом создания одностраничников. Подробное ТЗ и прототип дизайна кандидату

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка

    Нужна верстка одностраничного сайта (лендинга). Обязательно сайт должен корректно отображаться во всех браузерах, срок 2 дня. Подробности, ТЗ кандидатам.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
9 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать лендинг (один экран)
Пётр хороший заказчик. Он всегда на связи, обьяснил всё до мелочей. Рекомендую как хорошего заказчика.
Добросовестный исполнитель. Сделал почти все правки. В целом с работой справился неплохо. Что-то пришлось объяснить, что-то показать. Но в целом работу выполнил. При составлении ТЗ старайтесь максимально точно описать как именно должны работать элементы на сайте. Благодарю, Дмитрий!
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