Нужно сделать рассылку по базе компаний, которые занимаются ремонтом и отделкой квартир и домов. Интересуют только города милионники. По предварительной оценке это около 3000 майлов. Гарантия открываемости писем должна быть не ниже 15%. Оплата 1,5 ...
- $15Управление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
На сайт нужно добавить слайдер из 4ех слайдов Дизайн слайдов отрисован в PSD, задача сверстать и добавить на сайт. Сайт сделан на Wordpress и сверстан под PC, tablet и mobile Дизайн слайдов сделан ТОЛЬКО под PC, поэтому под ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, мастера кода Нужно сверстать сайт и натянуть на вордпресс, дизайн готов (desktop, mobile, tablet). На сайте 8 однотипных страниц, копирующих одна другую на 80%. Бюджет 5 000 руб. Срок 7 дней (5 дней на верстку и натяжку 2 ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Нужен дизайн лендинга на услуги банкротства юр лиц. 10-12 экранов, бюджет 3000 + 300 р за логотип. Срок сдачи 13.05.2016 до 20.00 МСК (работа должна быть сдана к этому сроку со всеми правками) Прототип: https://app.moqups.com/drstarkoff/QQj0BSHA/view ТЗ предоставлю кандидатам. В ответе ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется верстка лендинга. Ссылка на дизайн: https://yadi.sk/i/2EODAqchqGCGA Верстка bootstrap. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и адаптирован под разные устройства. Есть программная часть: Формы обратной связи, попап окна, калькулятор. Доп фишки: Параллакс заднего фона на нескольких экранах и ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен дизайн лендинга, срок 3 дня вместе с правками, предпочтение кандидатам с опытом создания лендингов. Прототип дизайна https://moqups.com/drstarkoff/0blIrPYj/p:a527ebb4a ТЗ – кандидату Если не согласны со сроком или ценой, не надо отвечать на заявку.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Требуется верстка одностраничого сайта – лендинга. Обязательные условия: bootstrap верстка (адаптированный под мобильные устройства и планшеты) Срок: 12 часов. При задержке заказа на каждые 2 часа минус 50 рублей. Дизайн во вложении. ТЗ кандидату. Если не согласны со сроком или ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен дизайн одностраничного сайта (лендинга), тематика - привлечение клиентов (лидогенерация), примерный объем 7-9 экранов, предпочтение кандидатам с опытом создания одностраничников. Подробное ТЗ и прототип дизайна кандидатуДизайн сайтов38 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка одностраничного сайта (лендинга). Обязательно сайт должен корректно отображаться во всех браузерах, срок 2 дня. Подробности, ТЗ кандидатам.HTML-верстка28 заявокЗакрыт8 лет назад