Юный веб-разработчик

Студент 3-го курса Информационные системы и технологии.Есть немалый опыт работы с ботами Telegram + базы данных. Могу настроить виртуальный сервер и установить на него вашего бота. Создавал парсеры, работал с многопоточным программированием, интегрировал в одного из ботов поддержку Google сервисов (Google Sheets). Изучаю свободный фреймворк для веб-приложений Django и UIKit (iOS Dev.).

Технологии:

HTML, CSS

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Языки Программирования:

Bash, Python, Javascript, SQL, C++, Swift

Библиотеки + Фреймворки:

Bootstrap 4, Django, Google API, pyTelegramBotAPI

Работаю только через системы контроля версий, в основном Github.