Юный веб-разработчик
Студент 3-го курса Информационные системы и технологии.Есть немалый опыт работы с ботами Telegram + базы данных. Могу настроить виртуальный сервер и установить на него вашего бота. Создавал парсеры, работал с многопоточным программированием, интегрировал в одного из ботов поддержку Google сервисов (Google Sheets). Изучаю свободный фреймворк для веб-приложений Django и UIKit (iOS Dev.).
Технологии:
HTML, CSS
Языки Программирования:
Bash, Python, Javascript, SQL, C++, Swift
Библиотеки + Фреймворки:
Bootstrap 4, Django, Google API, pyTelegramBotAPI
Работаю только через системы контроля версий, в основном Github.
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Портфолио
- MosPolySchedule22 просмотра
- Телеграм бот-игра "Шпион"57 просмотров