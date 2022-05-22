drugfamily

Начинающий копирайтер

Всем Привет! Меня зовут Анастасия и я осваиваю копирайт на заказ. Почему я здесь и что я умею? Тут я потому, что имеется небольшой опыт в написании постов для соц. сетей, так же рассказов на произвольную тему, могу обработать полученную информацию с разных источников и подогнать ее под ожидаемый формат и стилистику. Из достижений: неоднократное участие в школьных конкурсах и олимпиадах с последующим занятием призовых мест. А именно олимпиады по написанию сочинений таких как имени Тараса Шевченко, конкурсов по красноречию и ораторского искусства. Буду рада попробовать выполнить в кратчайшие сроки ваш заказ.