druginin_2014

Инженер-конструктор в машиностроении электродвигателей

Дружинин Сергей Юрийович

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 22.02.1989 г.

Возраст: 25 лет

Семейное положение: женат

Адрес: Украина, г. Днепропетровск, ул. Сельсоветская, дом №7

Телефон: 093-35-47-028

E-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ: Электрик.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Период

обучения Название

учебного

учреждения Факультет Специализация Квалификация

2008-2011г. «Национальный горный университет» Электротехнический «Электромеханическое оборудование производства» В сфере электротехники (инженера-электромеханика), исследователя.

2004-2008г. «Днепропетровский индустриальный техникум» КИПиА «Монтаж, обслуживание устройств и систем автоматизаций технологичного производства» Техник-электромеханик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Название

пройденного

курса Название организации,

проводившей курсы Год

окончания

Получение профессий слесарь КИПиА 3 разряда «Днепропетровский индустриальный техникум» 18.02.2008г.

«Выбор, расчет и проектирование современных электрических машин общепромышленных, специального использование и электрических микромашин» «Харьковский политехнический институт» 28.03.2014

ОПЫТ РАБОТЫ:

Должность, период работы Инженер-конструктор электрических машин, 02.09.2011-наст. время

Название организации АО «Агрегатный завод»

Основные обязанности: С опытом решения вопросов проектирования в области электродвигателе, технологической оснастки. Курирование вопросов по техническому обеспечению производства, разработке изделий, своевременной и качественной выдаче проектной документации. Обладаю следующим профессиональными навыками:

• Расчет и проектирование новых видов продукции любого типа и уровня сложности

• Знание системы ЕСКД и ГОСТов

• Знание современных программно-графических комплексов трехмерного проектирования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

• Знания на уровне опытного пользователя программ систем автоматического проектирования и трехмерного моделирования AutoCAD, SolidWorks, Компас

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Умею работать с технической литературой.

• Имею водительское удостоверение категории В

• Готов к непродолжительным командировкам