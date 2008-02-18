druginin_2014

Сергей Дружинин druginin_2014druginin_2014
Дружинин Сергей Юрийович
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: 22.02.1989 г.
Возраст: 25 лет
Семейное положение: женат
Адрес: Украина, г. Днепропетровск, ул. Сельсоветская, дом №7
Телефон: 093-35-47-028
E-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ: Электрик.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Период
обучения Название
учебного
учреждения Факультет Специализация Квалификация
2008-2011г. «Национальный горный университет» Электротехнический «Электромеханическое оборудование производства» В сфере электротехники (инженера-электромеханика), исследователя.
2004-2008г. «Днепропетровский индустриальный техникум» КИПиА «Монтаж, обслуживание устройств и систем автоматизаций технологичного производства» Техник-электромеханик.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Название
пройденного
курса Название организации,
проводившей курсы Год
окончания
Получение профессий слесарь КИПиА 3 разряда «Днепропетровский индустриальный техникум» 18.02.2008г.
«Выбор, расчет и проектирование современных электрических машин общепромышленных, специального использование и электрических микромашин» «Харьковский политехнический институт» 28.03.2014
ОПЫТ РАБОТЫ:
Должность, период работы Инженер-конструктор электрических машин, 02.09.2011-наст. время
Название организации АО «Агрегатный завод»
Основные обязанности: С опытом решения вопросов проектирования в области электродвигателе, технологической оснастки. Курирование вопросов по техническому обеспечению производства, разработке изделий, своевременной и качественной выдаче проектной документации. Обладаю следующим профессиональными навыками:
• Расчет и проектирование новых видов продукции любого типа и уровня сложности
• Знание системы ЕСКД и ГОСТов
• Знание современных программно-графических комплексов трехмерного проектирования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
• Знания на уровне опытного пользователя программ систем автоматического проектирования и трехмерного моделирования AutoCAD, SolidWorks, Компас
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Умею работать с технической литературой.
• Имею водительское удостоверение категории В
• Готов к непродолжительным командировкам