drugpodrugdesign

Игорь drugpodrugdesign

 
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка и дизайн в короткие сроки

Привет!﻿

Меня зовут Игорь и я веб-дизайнер из Краснодара, занимаюсь дизайном и версткой.

Мои навыки:

Верстка

  • HTML5, CSS3, JavaScript,  JQuery
  • ﻿Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android)
  • ﻿Адаптивная верстка
  • ﻿Методология бэм
Дизайн

  • Figma, Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
  • UX/UI
  • Дизайн моб. приложений
  • Landing page
  • Корпаративные сайты
  • Интернет магазины
  • Логотипы, визитки, банеры, вывески, упаковки
  • Шаблон﻿ брендинга инстаграм
JavascriptAndroidiOSFigmajQuery