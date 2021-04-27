drugpodrugdesign

Игорь drugpodrugdesigndrugpodrugdesign
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка и дизайн в короткие сроки
Привет!
Меня зовут Игорь и я веб-дизайнер из Краснодара, занимаюсь дизайном и версткой.
Мои навыки:
Верстка
- HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android)
- Адаптивная верстка
- Методология бэм
- Figma, Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
- UX/UI
- Дизайн моб. приложений
- Landing page
- Корпаративные сайты
- Интернет магазины
- Логотипы, визитки, банеры, вывески, упаковки
- Шаблон брендинга инстаграм
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