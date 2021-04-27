drugpodrugdesign

Профессиональная верстка и дизайн в короткие сроки

Привет!﻿

Меня зовут Игорь и я веб-дизайнер из Краснодара, занимаюсь дизайном и версткой.

Мои навыки:

Верстка

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

﻿Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android)

﻿Адаптивная верстка

﻿Методология бэм