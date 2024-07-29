Специалист по контекстной рекламе

Рад вас видеть в моем профиле! Меня зовут Анатолий, и я уже больше 10 лет посвящаю себя профессиональной рекламной деятельности.



Мое призвание – решать сложные задачи и помогать развиваться бизнесам. Что я могу предложить:



1. Бесплатный аудит перед стартом работ:

Определю слабые и сильные стороны.

Исправлю технические ошибки.

Предоставлю рекомендации по развитию сайта.

Эта информация останется с вами навсегда бесплатно.



2. Настрою рекламу с нуля:

Создаю аккаунты в Аналитике, Мерчанте, Google Ads.

Соединю все аккаунты и вытащу конверсии.

Соберу и утвержу семантические ядра поисковых кампаний.

Установлю теги, рассчитаю бюджеты.

Предоставлю руководство по оплате и советы по налогам.



3. Полное сопровождение:

Грамотные сегментации и план увеличения бюджета.

Настройка телефонии, рекомендации по товарам и УТП.

Оперативная поддержка в чате.

Еженедельные отчеты для наглядного контроля проекта.



4. Анализ причин снижения и стратегического масштабирования:

Разработка эффективных стратегий.

Помощь в правильном масштабировании.

Мои услуги делает уникальным не только опыт, но и подход к каждому клиенту.

Я предлагаю комплексные решения, направленные на улучшение рекламных кампаний и развитие бизнеса.



Мои услуги не ограничиваются созданием рекламных кампаний. Я обладаю глубоким пониманием рынка и многолетним опытом в разработке эффективных стратегий и стратегическом масштабировании. Главное, не просто создать рекламу, но и способствовать решению сложных задач и помогать бизнесу масштабироваться.

Неважно, вы маленький магазин, или крупное предприятие. Я готов предоставить вам индивидуальный подход и результативные решения. Также мои услуги не только оптимизируют рекламные кампании, но и обеспечивают полное сопровождение и анализ, что позволяет вам поддерживать на пути к успеху.



Не тратьте время и закажите бесплатный аудит от меня, если хотите эффективно тратить свое время и деньги.