drumers

Анатолій Єгоров drumers

 
39 лет
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Специалист по контекстной рекламе

Рад вас видеть в моем профиле! Меня зовут Анатолий, и я уже больше 10 лет посвящаю себя профессиональной рекламной деятельности.

Мое призвание – решать сложные задачи и помогать развиваться бизнесам. Что я могу предложить:

1. Бесплатный аудит перед стартом работ:

  • Определю слабые и сильные стороны.

  • Исправлю технические ошибки.

  • Предоставлю рекомендации по развитию сайта.

  • Эта информация останется с вами навсегда бесплатно.

2. Настрою рекламу с нуля:

  • Создаю аккаунты в Аналитике, Мерчанте, Google Ads.

  • Соединю все аккаунты и вытащу конверсии.

  • Соберу и утвержу семантические ядра поисковых кампаний.

  • Установлю теги, рассчитаю бюджеты.

  • Предоставлю руководство по оплате и советы по налогам.

3. Полное сопровождение:

  • Грамотные сегментации и план увеличения бюджета.

  • Настройка телефонии, рекомендации по товарам и УТП.

  • Оперативная поддержка в чате.

  • Еженедельные отчеты для наглядного контроля проекта.

4. Анализ причин снижения и стратегического масштабирования:

  • Разработка эффективных стратегий.

  • Помощь в правильном масштабировании.

  • Мои услуги делает уникальным не только опыт, но и подход к каждому клиенту.

  • Я предлагаю комплексные решения, направленные на улучшение рекламных кампаний и развитие бизнеса.

Мои услуги не ограничиваются созданием рекламных кампаний. Я обладаю глубоким пониманием рынка и многолетним опытом в разработке эффективных стратегий и стратегическом масштабировании. Главное, не просто создать рекламу, но и способствовать решению сложных задач и помогать бизнесу масштабироваться.

Неважно, вы маленький магазин, или крупное предприятие. Я готов предоставить вам индивидуальный подход и результативные решения. Также мои услуги не только оптимизируют рекламные кампании, но и обеспечивают полное сопровождение и анализ, что позволяет вам поддерживать на пути к успеху.

Не тратьте время и закажите бесплатный аудит от меня, если хотите эффективно тратить свое время и деньги.