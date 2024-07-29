Рад вас видеть в моем профиле! Меня зовут Анатолий, и я уже больше 10 лет посвящаю себя профессиональной рекламной деятельности.
Мое призвание – решать сложные задачи и помогать развиваться бизнесам. Что я могу предложить:
1. Бесплатный аудит перед стартом работ:
Определю слабые и сильные стороны.
Исправлю технические ошибки.
Предоставлю рекомендации по развитию сайта.
Эта информация останется с вами навсегда бесплатно.
2. Настрою рекламу с нуля:
Создаю аккаунты в Аналитике, Мерчанте, Google Ads.
Соединю все аккаунты и вытащу конверсии.
Соберу и утвержу семантические ядра поисковых кампаний.
Установлю теги, рассчитаю бюджеты.
Предоставлю руководство по оплате и советы по налогам.
3. Полное сопровождение:
Грамотные сегментации и план увеличения бюджета.
Настройка телефонии, рекомендации по товарам и УТП.
Оперативная поддержка в чате.
Еженедельные отчеты для наглядного контроля проекта.
4. Анализ причин снижения и стратегического масштабирования:
Разработка эффективных стратегий.
Помощь в правильном масштабировании.
Мои услуги делает уникальным не только опыт, но и подход к каждому клиенту.
Я предлагаю комплексные решения, направленные на улучшение рекламных кампаний и развитие бизнеса.
Мои услуги не ограничиваются созданием рекламных кампаний. Я обладаю глубоким пониманием рынка и многолетним опытом в разработке эффективных стратегий и стратегическом масштабировании. Главное, не просто создать рекламу, но и способствовать решению сложных задач и помогать бизнесу масштабироваться.
Неважно, вы маленький магазин, или крупное предприятие. Я готов предоставить вам индивидуальный подход и результативные решения. Также мои услуги не только оптимизируют рекламные кампании, но и обеспечивают полное сопровождение и анализ, что позволяет вам поддерживать на пути к успеху.
Не тратьте время и закажите бесплатный аудит от меня, если хотите эффективно тратить свое время и деньги.