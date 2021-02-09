Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
С удовольствием выполню проекты различного уровня сложности, связанные с вёрсткой и/или корректировкой макетов.
В работе стараюсь:
- использовать, новейшие технологические решения;
- выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
- я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
- меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.
Ответственность:
- Соблюдение сроков.
- Качество работы.
- Всегда на связи.
- Вежливость, порядочность и расположенное к конструктивному общению.
Знания, умения, навыки:
- HTML/CSS/JavaScript
- SASS/SCSS
- BEM
- CSS/JS animation
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Кроссбраузерность
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Git
- Верстка из Sketch, PSD, Zeplin, Avocode, Adobe XD
- Комментарии к коду
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @v_druzhkova - https://t.me/v_druzkova
В каждом проекте, который разрабатывается мной.
- Персональный индивидуальный подход
- Оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
- Проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
- Спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.
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