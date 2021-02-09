Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

С удовольствием выполню проекты различного уровня сложности, связанные с вёрсткой и/или корректировкой макетов.

﻿ В работе стараюсь:

использовать, новейшие технологические решения;

выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пож﻿елание заказчика;

я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;

меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.

Ответственность:

Соблюдение сроков.

Качество работы.

Всегда на связи.

Вежливость, порядочность и расположенное к конструктивному общению.

Знания, умения, навыки:

HTML/CSS/JavaScript

SASS/SCSS

BEM

CSS/JS animation

Адаптивная верстка

Responsive

Кроссбраузерность

Аккуратный, логичный, продуманный код

Git

Верстка из Sketch, PSD, Zeplin, Avocode, Adobe XD

Комментарии к коду

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @v_druzhkova - https://t.me/v_druzkova

В каждом проекте, который разрабатывается мной.