druzhkova

Виктория druzhkova

 
28 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

С удовольствием выполню проекты различного уровня сложности, связанные с вёрсткой и/или корректировкой макетов.

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В работе стараюсь:

  • использовать, новейшие технологические решения;
  • выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пож﻿елание заказчика;
  • я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
  • меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.

Ответственность:

  • Соблюдение сроков.
  • Качество работы.
  • Всегда на связи.
  • Вежливость, порядочность и расположенное к конструктивному общению.

Знания, умения, навыки:

  • HTML/CSS/JavaScript
  • SASS/SCSS
  • BEM
  • CSS/JS animation
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Кроссбраузерность
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Git
  • Верстка из Sketch, PSD, Zeplin, Avocode, Adobe XD
  • Комментарии к коду

Контакты:

E-mail: [email protected]  

Telegram: @v_druzhkova - https://t.me/v_druzkova

В каждом проекте, который разрабатывается мной.

  • Персональный индивидуальный подход
  • Оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
  • Проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
  • Спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSS