Занимаюсь разработкой сайтов под ключ на платформе Тильда. Мои главным преимуществом является то, что весь проект я беру на себя. Вам не нужно искать дополнительных специалистов для создания вашего сайта, никто не сорвет сроки, не будет "неожиданных" сюрпризов. Я занимаюсь веб-разработкой 3 года, пунктуальный, внимателен к мелочам, отлично понимаю и анализирую поведения потенциальной целевой аудитории.
Чтобы обсудить все подробности вашего проекта, просто напишите по одной из ссылок ниже
• http://t-do.ru/fedorov_design1 - телеграм
• https://wa.me/79514185976 - воцап
• https://vk.com/fedorovdesign1 - вконтакте
• [email protected] - email
Мое портфолио, мои проекты:
• https://vk.com/fedorov_design - дизайн-портфолио, блог для дизайнеров
• https://www.instagram.com/fedorov_design - дизайн-портфолио, блог для дизайнеров
• https://www.behance.net/fedorov_design - дизайн-портфолио, презентация проектов
Если у вас остались вопросы, напишите, и мы их обсудим