Открыт для сотрудничества, помогу запаковать ваш бизнес

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ на платформе Тильда. Мои главным преимуществом является то, что весь проект я беру на себя. Вам не нужно искать дополнительных специалистов для создания вашего сайта, никто не сорвет сроки, не будет "неожиданных" сюрпризов. Я занимаюсь веб-разработкой 3 года, пунктуальный, внимателен к мелочам, отлично понимаю и анализирую поведения потенциальной целевой аудитории.

Чтобы обсудить все подробности вашего проекта, просто напишите по одной из ссылок ниже

• http://t-do.ru/fedorov_design1 - телеграм

• https://wa.me/79514185976 - воцап

• https://vk.com/fedorovdesign1 - вконтакте

• [email protected] - email

Мое портфолио, мои проекты:

• https://vk.com/fedorov_design - дизайн-портфолио, блог для дизайнеров

• https://www.instagram.com/fedorov_design - дизайн-портфолио, блог для дизайнеров

• https://www.behance.net/fedorov_design - дизайн-портфолио, презентация проектов

Если у вас остались вопросы, напишите, и мы их обсудим