druzyako-viktori

Виктория druzyako-viktoridruzyako-viktori
27 летКазахстан/Караганда
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Владею навыками пользования текстовыми редакторами . обладаю грамотной и связной речью. Внимательна, усидчива и ответственна. Хочу быть Вам полезна!
Владею навыками пользования текстовыми редакторами
обладаю грамотной и связной речью.
имею высшее образование с отличием и опыт в написании курсовых и дипломных работ, опыт в написание и перепечатывание научных статей,
так же разного вида таблиц и формул.
проходила клавиатурные тренажеры для высокоскоростной печати текста на компьютере. хорошо разбираю текст написанный от руки.
Внимательна, усидчива и ответственна.
Хочу иметь дополнительный доход и быть Вам полезной.