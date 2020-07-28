druzyako-viktori

Владею навыками пользования текстовыми редакторами . обладаю грамотной и связной речью. Внимательна, усидчива и ответственна. Хочу быть Вам полезна!

Владею навыками пользования текстовыми редакторами

обладаю грамотной и связной речью.

имею высшее образование с отличием и опыт в написании курсовых и дипломных работ, опыт в написание и перепечатывание научных статей,

так же разного вида таблиц и формул.

проходила клавиатурные тренажеры для высокоскоростной печати текста на компьютере. хорошо разбираю текст написанный от руки.

Внимательна, усидчива и ответственна.

Хочу иметь дополнительный доход и быть Вам полезной.