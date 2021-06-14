Вебмастер. СЕО. Маркетолог.
Создаю продающие сайты с хорошим оффером для Вашего бизнеса. Разработка Landing Page. Аудит Вашего сайта бесплатно.
Настрою контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Ads.
Консультации в этой сфере.
Об оплате: Есть несколько вариантов оплаты услуг на Ваш выбор:
* Обыкновенная 50% предоплата + 50% доплата после утверждения всего проекта.
* Гибкая 30% + 30% + 40% Применяется в том случае, если Вам удобнее разбить платеж на несколько частей и следить за процессом работы.
* Безопасная сделка (100%). В этом случае у Вас есть неделя бесплатного периода для проверки работоспособности сайта и его высокого эффективности.
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