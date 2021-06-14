Вебмастер. СЕО. Маркетолог.

Создаю продающие сайты с хорошим оффером для Вашего бизнеса. Разработка Landing Page. Аудит Вашего сайта бесплатно.

Настрою контекстную рекламу Яндекс.Директ и Google Ads.

Консультации в этой сфере.

Об оплате: Есть несколько вариантов оплаты услуг на Ваш выбор:

* Обыкновенная 50% предоплата + 50% доплата после утверждения всего проекта.

* Гибкая 30% + 30% + 40% Применяется в том случае, если Вам удобнее разбить платеж на несколько частей и следить за процессом работы.

* Безопасная сделка (100%). В этом случае у Вас есть неделя бесплатного периода для проверки работоспособности сайта и его высокого эффективности.