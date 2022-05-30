Web designer

Здравствуйте. Меня зовут Влада, я веб-дизайнер.— Я создаю продающий дизайн сайтов, интернет-магазинов, целевых страниц. Особенно большой опыт работы на сайтах недвижимости и у застройщиков. Я также занимаюсь адаптивным дизайном (ПК + мобильные устройства)— Я рисую иконки и иллюстрации для любого использования (для веб-сайтов, приложений, Instagram)— Я рисую баннеры, визитные карточки, а также разрабатываю социальные сети, презентацииЯ работаю в Figma, Photoshop, Illustrator.Стоимость работ рассчитывается индивидуально для каждого проекта.Уникальность моей работы заключается в индивидуальном подходе, а также внимании к каждой детали!У меня высокая работоспособность, я ответственный, дисциплинированный, общительный, я особенно ценю свое и чужое время.Я буду рад сотрудничать с вами :)