dsamoilova1919

Ведение профилей в социальных сетях. /Написание текстов, постов в соц.сетях, эссе, статей, сочинений. /Создание презентаций PowerPoint.

Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я развиваюсь в писательской сфере– сочинения, посты в социальных сетях, эссе, рассказы, нейминг и прочее. Также интересно ведение и оформление профилей в социальных сетях( лента Instagram, stories, оформление постов и т. д. ). Создание и оформление презентаций Power PowerPoint. Начала заниматься фрилансом для наработки опыта в данных сферах и поиска первых клиентов.