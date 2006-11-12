Веб-дизайнер

Привет-привет! Меня зовут Даша, и я - начинающий веб-дизайнер! Сейчас ищу заказы для моего портфолио, поэтому цены на мои услуги в 2, 3 раза меньше, чем у специалистов с опытом!

Мои услуги:

- дизайн лендинга (от 5000р)

- дизайн презентации (от 3000р)

- дизайн многостраничных сайтов (от 7000р)

- дизайн интернет-магазинов (от 12000р)

- оформление чек-листов и гайдов (от 3000р)

Я ответственна, креативна, на связи 24/7. Есть несколько уже разработанных сайтов, которые могу отправить Вам лично)

Давайте вместе реализуем Ваш проект!)