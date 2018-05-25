dsavarec

Диана dsavarec

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
ПИШУ ТЕКСТЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ. РЕРАЙТИНГ, КОПИРАЙТИНГ, ТРАНСКРИБАЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ FB, INSTA

Добро пожаловать на мою страницу! 

Я начинающий копирайтер, рерайтер и  фотограф - любитель.

Есть опыт написания авторских научных статей и методических пособий.

Кроме этого есть ещё желание учиться, развиваться творчески и совершенствоваться в мире слов. 

·        Выполняю рерайтинг любой сложности.

·        Пишу статьи, тексты различных тематик для сайтов, блогов, групп в соц. сетях.

·        Составляю уникальный контент  и пишу посты для соц. сетей с подбором картинок, фотографий, а также возможно полное ведение страниц instagram, facebook

 Всегда готова выполнить свою работу в установленный срок, качественно, грамотно.

Отношусь к своему делу серьезно,с большой долей ответственности и творческим подходом!