Разработка бизнес требований, приёмка ПО, внедрение ИТ процессов

В разработку бизнес требований входит:

- Исследование и фиксация потребностей бизнеса

- Интервью с представителями бизнеса - руководство и исполнители

- Разработка диаграмм процессов

- Разработка описаний процессов

- Разработка таблиц принятия решений

- Анализ и формализация процессов компании, разработка регламентной документации (если необходимо)

- Разработка архитектурной карты (если необходимо)

- Подготовка RFI/RFP для отправки потенциальным подрядчикам (если необходимо)

- Адаптация финального документа требований для публикации в рамках тендера (если необходимо)

Разработка, внедрение и оптимизация ИТ процессов компании:

- Аналитика

- Разработка

- Тестирование

- Внедрение

- Проектное управление

- Управление релизами

- И т. д.

Организация приёмки функционала, разработанного ИТ подрядчиком. В состав работ входят:

Организация эффективного процесса UAT (коммуникации, роли)

Разработка плана проведения тестирования

Участие в обсуждении и приоритизации найденных замечаний с подрядчиком

Разработка ПМИ (при необходимости)

Организация эффективной регистрации замечаний по результатам тестирования (при необходимости)

Предоставление ресурсов для проведения тестирования (при необходимости

Области наибольшей экспертизы включают:

- Банки

- Страховые компании

- Лизинг

- Системы обучения (LMS)

- Процессинговые системы

- МФО

- ERP

- CRM

- BPM

- ESB

Нужно для заказа:

Точная стоимость работ требует оценки. Для оценки объёма и стоимости работ просьба направить:

- Описание и цели проекта

- Типы затрагиваемых проектом систем

- Количество подразделений, затрагиваемых будущей автоматизацией

- Срок проекта