В разработку бизнес требований входит:
- Исследование и фиксация потребностей бизнеса
- Интервью с представителями бизнеса - руководство и исполнители
- Разработка диаграмм процессов
- Разработка описаний процессов
- Разработка таблиц принятия решений
- Анализ и формализация процессов компании, разработка регламентной документации (если необходимо)
- Разработка архитектурной карты (если необходимо)
- Подготовка RFI/RFP для отправки потенциальным подрядчикам (если необходимо)
- Адаптация финального документа требований для публикации в рамках тендера (если необходимо)
Разработка, внедрение и оптимизация ИТ процессов компании:
- Аналитика
- Разработка
- Тестирование
- Внедрение
- Проектное управление
- Управление релизами
- И т. д.
Организация приёмки функционала, разработанного ИТ подрядчиком. В состав работ входят:
- Организация эффективного процесса UAT (коммуникации, роли)
- Разработка плана проведения тестирования
- Участие в обсуждении и приоритизации найденных замечаний с подрядчиком
- Разработка ПМИ (при необходимости)
- Организация эффективной регистрации замечаний по результатам тестирования (при необходимости)
- Предоставление ресурсов для проведения тестирования (при необходимости
- Банки
- Страховые компании
- Лизинг
- Системы обучения (LMS)
- Процессинговые системы
- МФО
- ERP
- CRM
- BPM
- ESB
Нужно для заказа:
Точная стоимость работ требует оценки. Для оценки объёма и стоимости работ просьба направить:
- Описание и цели проекта
- Типы затрагиваемых проектом систем
- Количество подразделений, затрагиваемых будущей автоматизацией
- Срок проекта