Дизайнер Сергей Чайка

мой опыт работы в полиграфии более 17 лет. Разрабатываю дизайн, визуализацию, верстку, допечатную подготовку: - для полиграфии (буклеты, визитки, логотипы, каталоги, плакаты, листовки и т. д. (офсет, шелкотрафарет, цифровая печать, цветоделение) - наружной и широкоформатной рекламы (бигборды, троллы, штендеры, вывески, указатели, стенды (режущий, струйные плоттеры). Разработка фирменного стиля для рекламы полного цикла - качественно и в сжатые сроки.

Буду рад сотрудничать. Сделаю качественно и в срок.

Мое детальное резюме и полное портфолио находятся на сайте

http://chayka.jimdo.com