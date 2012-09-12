dsergeev

Дмитрий dsergeev

 
32 годаРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка веб-приложений любой сложности

Навыки и технологии:

Моя основная специализация это веб-разработка (PHP, SQL, HTML, JavaScript, Ajax, Yii Framework).

- 2 года профессионального опыта в качестве веб-разработчика;

- опыт работы с клиент-серверными и веб-серверными приложениями;

- отличное понимание MVC; большой опыт разработки приложений с помощью Yii-Framework;

- солидный опыт в JavaScript (JQuery, Backbone);

- большой опыт работы с SQL (MySQL, PostgreSQL).

Трудовой стаж:

- Mahogany (2010-2011).

- Сибирская студия разработчиков (2011-2012).

Образование:

Омский Государственный Технический Университет, бакалавр по направлению "Информатика и вычислительная техника"

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLjQueryAjaxYiiBackbone.jsSQL
Портфолио