Разработка веб-приложений любой сложности
Навыки и технологии:
Моя основная специализация это веб-разработка (PHP, SQL, HTML, JavaScript, Ajax, Yii Framework).
- 2 года профессионального опыта в качестве веб-разработчика;
- опыт работы с клиент-серверными и веб-серверными приложениями;
- отличное понимание MVC; большой опыт разработки приложений с помощью Yii-Framework;
- солидный опыт в JavaScript (JQuery, Backbone);
- большой опыт работы с SQL (MySQL, PostgreSQL).
Трудовой стаж:
- Mahogany (2010-2011).
- Сибирская студия разработчиков (2011-2012).
Образование:
Омский Государственный Технический Университет, бакалавр по направлению "Информатика и вычислительная техника"
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